SUCCESSOS
Tallat l’accés a quatre pobles de les Valls de Valira
Afecta un centenar de veïns que han de passar per una pista forestal en 4x4. Inicien l’estabilització del talús de Gerb
Un esllavissament de terra i arbres va obligar a tallar ahir al migdia la carretera local que connecta diversos nuclis de les Valls de Valira. L’allau es va produir a Sant Joan Fumat i va afectar la mobilitat de gairebé un centenar de veïns d’aquest nucli i d’Ars, Asnurri i Civís. Com a alternativa, els residents van poder desplaçar-se amb vehicles 4x4 per la pista de Farrera dels Llops. La maquinària especial per retirar el material acumulat va començar a netejar a la tarda, malgrat no tenir previsió per reobrir la via fins a la nit. L’alcalde, Ricard Mateu, va explicar que la previsió és poder obrir un pas provisional perquè “l’alternativa és difícil amb un turisme al tractar-se d’una pista amb fang i neu”. “Hi continuarà havent risc fins que s’estabilitzi el talús i es netegi el pendent”, va dir.
D’altra banda, l’accés a Gerb, a la carretera LV-9047, continuarà tancat un mes per l’allau de roques de dissabte. Ahir, tècnics de la Diputació, titular de la via, van començar les obres d’emergència, valorades en 500.000 euros, per netejar i estabilitzar el talús, que voreja un massís de 80 metres d’altura. A la C-13 al seu pas per Camarasa es va registrar la caiguda de pedres, i avui està previst tallar el tram de la carretera de Sant Llorenç de Montgai per retirar roques de la calçada. També es treballa a la C-14 a Hostalets de Tost, després de l’allau de pedres de dimarts.
Reobre el port de la Bonaigua al cap de cinc dies
El port de la Bonaigua, a la C-28, va reobrir ahir al migdia després de cinc dies tancat per l’alt risc d’allaus pel volum de neu acumulat. Des del cap de setmana tècnics del Centre de Lauegi van provocar més d’una dotzena d’allaus per desplaçar la capa nival i assegurar la via.