El refugi comarcal d’animals, a punt el 2027
Encarregat el projecte per iniciar les obres aquest any. La protectora de Cervera va tancar el 2025 amb 26 entrades
El consell comarcal de la Segarra té previst iniciar a finals del 2026 les obres de construcció del futur refugi d’animals comarcal a Cervera. L’equipament s’ubicarà davant de l’actual, de gestió municipal, i duplicarà la seua capacitat, donant servei a tots els municipis de la comarca. Les instal·lacions existents quedaran com a espai complementari, però ja no acolliran gossos que estiguin en trànsit.
Segons va explicar el president comarcal, Ramon Augé, el projecte ja s’ha encarregat, de manera que els treballs començaran aquest any, encara que no conclouran fins al 2027. L’edificació tindrà un cost de 388.488,15 euros, 369.063,74 dels quals es finançaran amb ajuts del pla únic d’obres i serveis (Puosc) de la Generalitat previstos per al 2028. L’ens comarcal avançarà aquesta part i sufragarà la resta amb fons propis.
La previsió és que la meitat de les places es destinin a animals que procedeixin de Cervera i l’altra meitat siguin per a gossos recollits de la resta dels municipis. El cost del servei es consensuarà amb els ajuntaments i es repartirà en funció de la població, mentre que la voluntat del consell és que la gestió continuï depenent de la protectora de Cervera.
Des de l’entitat confien que el projecte marqui “un abans i un després” en l’atenció als animals abandonats a la Segarra, ja que ara únicament poden atendre a la capital.
Tot i així, volen conèixer millor els detalls sobre el nou espai, ja que s’incrementarien les tasques necessàries per a la cura dels gossos i el manteniment del refugi, una cosa que no saben si podrien assumir.
L’ampliació arriba en un moment d’intensa activitat per a la protectora, que durant l’últim any va registrar 26 entrades de gossos i va aconseguir la recuperació de 22 animals per part dels seus propietaris.
A més, es van formalitzar 20 adopcions, una xifra similar a la d’exercicis anteriors. Els voluntaris van lamentar la mort de cinc gossos, quatre per causa del càncer, així com un important increment de les despeses veterinàries.
El finançament del dia a dia se sosté gràcies a un conveni amb la Paeria, que cobreix aproximadament la meitat de les despeses, i a l’esforç econòmic de la mateixa entitat, avalada per una desena de voluntaris que s’encarreguen del funcionament diari.