Artesa saneja i millora la potabilitzadora i els dipòsits d’aigua
Artesa de Segre porta a terme treballs de neteja, estassada i sanejament a l’entorn de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable i als terrenys que envolten els dipòsits municipals. Aquesta actuació permet millorar l’estat general de les instal·lacions, garantir un entorn més segur i accessible i facilitar les tasques de manteniment d’un servei essencial per al municipi.
L’ETAP i els dipòsits formen part d’un conjunt d’edificacions construïdes durant la dècada dels anys quaranta, una infraestructura clau que ha assegurat el proveïment d’aigua potable al poble durant dècades. Gràcies a aquestes obres de neteja i sanejament s’evita el creixement excessiu de vegetació, es redueix el risc d’incendis i es facilita la vigilància i l’accés dels tècnics en cas d’incidències.
Amb aquestes actuacions, Artesa de Segre continua treballant en la conservació, millora i posada al dia de les infraestructures bàsiques. La millora de l’entorn que envolta l’ETAP i els dipòsits vol reforçar l’eficiència del servei de subministrament d’aigua, i contribueix a cuidar l’espai natural i urbà que l’envolta, millorant la qualitat del servei per a tots els veïns del municipi.