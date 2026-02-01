SERVEIS
Agramunt busca consens per gestionar la xarxa d’aigua
El contracte amb Cassa finalitza el gener del 2027 després de 25 anys. Tècnics i edils estudien quin model aplicar
L’ajuntament d’Agramunt està analitzant les diferents modalitats de gestió del servei d’aigua potable per al municipi, el contracte del qual amb l’empresa Cassa finalitzarà el gener del 2027 després de 25 anys. Buscarà consens sobre el model per aplicar a partir de llavors, ja sigui una nova concessió o bé municipalitzar el servei.
En aquest sentit, l’alcaldessa, Sílvia Fernández, va explicar que “hem creat una comissió d’estudi per analitzar les diferents possibilitats de gestió de l’aigua, tal com ens vam comprometre a fer”. Hi participen tècnics municipals i representants de tots els grups municipals.
A més, l’ajuntament ha encarregat a la consultora PWACS un estudi tècnic sobre les diferents opcions i la viabilitat de cada una. “Estem analitzant totes les alternatives, de moment no hi ha cap decisió presa”, va afegir l’alcaldessa, que va subratllar que la voluntat de l’equip de govern és “arribar al màxim consens possible, ja que és una qüestió molt important per al futur d’Agramunt”.
Paral·lelament, s’ha elaborat un reglament del subministrament d’aigua potable i la xarxa de clavegueram, aquesta última gestionada pel consistori. El ple va aprovar inicialment dijous el projecte d’establiment del servei i el reglament, en exposició pública durant trenta dies.