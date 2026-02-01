Emotiu comiat al doctor Belilles després de 28 anys com a metge del poble
Joaquim Belilles es jubila després de 28 anys com a metge de família de Vilaller, ocupació en la qual el rellevarà Josep Maria Sanfeliu, del CAP del Pont de Suert. Belilles va rebre un emotiu homenatge dels seus veïns i pacients aquesta setmana. “Més que un professional, ha estat una presència pròxima, humana i compromesa amb diverses generacions”, van explicar des de l’ajuntament. El consistori ampliarà l’oferta sanitària amb un servei de podologia.