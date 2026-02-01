ENSENYAMENT
Les Ampa de Fraga demanen recuperar la seu de selectivitat
Les Ampes dels instituts de Fraga, el Ramón J. Sender i el Baix Cinca es plantegen recórrer a les mobilitzacions si la Universitat de Saragossa no rectifica i torna a catalogar la ciutat com a seu de la selectivitat (PAU, Prova d’Accés a la Universitat), una categoria que va perdre el curs 2024-2025 i que obliga els estudiants de la comarca a desplaçar-se fins a Montsó, a 52 quilòmetres per carretera, per examinar-se.
“Per què un estudiant de Fraga ha de jugar-se el futur amb el cansament de quilòmetres de carretera mentre d’altres s’examinen al costat de casa?”, planteja l’Ampa de l’IES Baix Cinca al seu perfil d’Instagram, en el qual incloïa una advertència: “No descartem iniciar mesures de protesta més contundents” si no obtenen “un compromís ferm perquè la ciutat sigui seu oficial de la PAU”. “Exigim a la Universitat de Saragossa que deixi d’ignorar els estudiants de la comarca del Baix Cinca”, afegien.
Els estudiants van necessitar ajuda econòmica de l’ajuntament per anar a examinar-se.
La consellera d’Educació visita demà la ciutat
■ La consellera d’Educació, Cultura i Esport en funcions del Govern d’Aragó, Tomasa Hernández, té previst portar a terme demà dilluns, en plena campanya electoral, una visita institucional a la capital del Baix Cinca. A les 10.30 hores, té programada una visita a l’ajuntament per estampar la seua firma al llibre d’honor.