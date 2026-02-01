MOBILITAT
Obres de l’autopista ferroviària paren fins demà els Rodalies a la costa i Saragossa
Transport en busos per unir Lleida amb la capital aragonesa, Reus i Sant Vicenç de Calders. Adif construeix apartadors de 750 metres per a trens de mercaderies a Juneda, Selgua i Marcén-Poleñino
Obres per a la futura autopista ferroviària entre el port de Tarragona i Saragossa van paralitzar ahir els trens de rodalies i regionals a les línies que uneixen Lleida amb la costa (R13 i R14) i amb la capital aragonesa. Aquests treballs, que es prolongaran fins demà dilluns, tenen com a finalitat habilitar apartadors de 750 metres per a combois de mercaderies a Juneda i les estacions oscenques de Selgua i Marcén-Poleniño.
Renfe va habilitar busos per transportar als viatgers entre la capital lleidatana, Saragossa, Sant Vicenç de Calders i Reus. Aquesta interrupció del trànsit de trens es va sumar a les nombroses incidències que compliquen la circulació per la xarxa ferroviària des de fa dos setmanes, després dels accidents mortals d’Adamuz i Gelida.
Els treballs a l’estació de Juneda van tancar al trànsit el tram de via entre Lleida i Vinaixa, l’únic de l’R13 i l’R14 pel qual han circulat trens de Rodalies els últims dies. La resta del trajecte en aquestes línies es feia per carretera. Ahir, en canvi, els viatgers recorrien en busos el tram des de Lleida. A l’arribar a Reus, havien de fer transbord en un tren de la línia R15 per prosseguir el viatge a Tarragona i Barcelona. A Sant Vicenç de Calders, podien prendre trens de l’R15, R16, R17 o R2 Sud. Està previst que les obres afectin també els primers trens de demà dilluns. Es prolongaran en etapes posteriors, si bé no requeriran paralitzar la circulació de trens, segons van explicar fonts d’Adif.
Quant a la línia d’alta velocitat, es van repetir els retards generalitzats per sobre d’una hora entre Lleida i Madrid. En algun cas, la demora va vorejar les dos hores.
La tardança en els AVE es va estendre divendres a la pràctica totalitat dels trens divendres passat, al limitar Adif la velocitat a 160 km/h en més de 150 quilòmetres del recorregut. Per a la propera setmana, l’ens estatal augmentarà les restriccions de velocitat en 24 punts més de la xarxa de Rodalies, que en sumarà així 179 a tot Catalunya. Renfe, per la seua part, va deixar des d’ahir d’indemnitzar els retards quan es deguin que el titular de la via obliga a circular més a poc a poc del que és normal.