Protegeixen l’art sacre de la pluja
Obres per refer la teulada de l’Església Vella i suprimir goteres sobre les vitrines del museu. Comportaran retirar totes les teules i col·locar una lona aïllant per protegir la col·lecció
L’ajuntament del Pont de Suert ha ofert a diverses empreses obres urgents per reparar la teulada de l’Església Vella de l’Assumpció per salvaguardar la col·lecció d’art sacre que exhibeix a l’interior. Pateix filtracions que s’han agreujat amb les últimes pluges i l’aigua que entra cau directament sobre les vitrines que guarden les peces escultòriques.
Segons l’alcaldessa, Iolanda Carme Ferran, caldrà retirar totes les teules, desplegar una làmina impermeable que eviti filtracions i tornar a col·locar-les. Aquesta actuació suposarà una inversió d’uns 50.000 euros dels quals el 70% els finança la conselleria de Cultura i es compta amb una aportació de 6.000 euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La resta l’aportarà el consistori amb fons propis i el bisbat de Lleida. Es fa mitjançant contractació directa per agilitzar els treballs, ja que es tracta d’un contracte menor, que, per la seua quantia, no és obligatori adjudicar mitjançant concurs.
L’ajuntament, la parròquia de l’Assumpció i la diòcesi de Lleida tenen un conveni de cessió d’ús d’aquest immoble. El consistori es fa càrrec del manteniment i les reparacions, així com de les despeses de llum, climatització, neteja, alarma i vigilància de la col·lecció quan està oberta al públic.
La col·lecció d’art sacre inclou peces com els retaules originals dels temples de l’Assumpció i de Sant Sebastià. Algunes procedeixen de diverses esglésies de la comarca, totes d’època barroca. També exposa talles de fusta policromada de diferents llocs i una imatge del segle XIII, a més d’objectes litúrgics relacionats amb rituals del cristianisme i pintures, ja que disposa d’un fons pictòric dels segles XVII i XVIII. Recentment, l’ajuntament ha instal·lat plafons informatius a cada peça.
També l’Església Nova
També està pendent de reformes l’Església Nova, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que ascendeixen a 500.000 euros.