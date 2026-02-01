Rècord de neu a les pistes d’esquí de Lleida
Port Ainé és la quarta estació al rànquing mundial de complexos d’hivern amb més gruixos darrere d’un de suís i dos de nipons. Acumula més de 330 centímetres en cotes altes
L’última quinzena de gener s’ha caracteritzat per les contínues borrasques de neu al Pirineu, que han deixat importants gruixos a totes les pistes d’esquí de Lleida. La més beneficiada ha estat Port Ainé, que ha arribat a la quarta posició de les estacions amb més neu acumulada de tot el món, segons el portal a internet especialitzat en esports d’hivern Skiresort. Està només per sota de la suïssa Glaciers, amb 381 centímetres, i les nipones Niseko United i Daisetsuzan Kurodake, amb 380 i 365, respectivament. De fet, fa dies que el complex de Rialp emmagatzema entre 230 i 330 centímetres a les cotes més altes.
Segons responsables de l’estació, aquest ha estat l’any que més neu ha caigut en els últims vint. Però això, tanmateix, també ha suposat inconvenients, ja que el treball s’ha multiplicat per als operaris que han hagut d’adequar pistes i remuntadors a fi de deixar els accessos del complex nets i facilitar el pas als esquiadors.
Més treballs de condicionament
Segons els responsables de l’estació pallaresa, “tots els dies neva i obliga a seguir amb els treballs de condicionament des de primeres hores del matí retirant la neu amb pales o amb les màquines. Esperem que acabin els continus temporals per poder finalitzar amb les operacions per netejar camins a remuntadors i serveis”.
En aquest sentit, van puntualitzar que el mal temps també ha restat afluència d’aficionats, per la qual cosa esperen que la climatologia s’estabilitzi perquè l’estació es pugui beneficiar dels bons gruixos la resta de la temporada.
De fet, el mal temps va continuar ahir i va tancar les cotes altes de l’estació de Port Ainé i d’altres complexos com Espot i Boí Taüll, gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat. Els vents van arribar als 91,1 quilòmetres per hora a Espot i als 89,3 a Boí Taüll. També van tancar pistes a Baqueira Beret. Espot, també al Sobirà, té fins a 280 centímetres de neu a les cotes altes. Boí Taüll, a la Ribagorça, suma 270 centímetres, l’estació aranesa de Baqueira arriba als dos metres i a Port del Comte, al Solsonès, els gruixos màxims arriben als 230 centímetres.
Pel que fa a l’esquí nòrdic, va ser necessari accedir amb cadenes a les pistes del Pallars, Tavascan i Virós-Vallferrera. Sant Joan de l’Erm va tancar portes i les estacions de Lles, Gils, Aransa i Tuixent van funcionar a ple rendiment. Segons la seua portaveu, Imma Obiols, la climatologia ha estat adversa per a l’esquí de fons “però és millor tenir neu que no tenir-ne, com va passar en campanyes passades”.