Xarrada ‘personal’ de Pere Aragonès a la Pobla
Desenes de persones van assistir dijous al Molí de l’Oli de la Pobla de Segur a una xarrada de l’expresident de la Generalitat Pere Aragonès en la qual el republicà va exposar la part personal del seu pas pel Palau de la plaça Sant Jaume. “Sempre intentava reservar espai per conciliar, però era molt difícil”, va assenyalar el polític, que va confessar que “aquest últim any he pogut portar la meua filla tots els dies a l’escola”. “Per a un president és molt difícil conciliar, però també per a un alcalde al capdavant d’un ajuntament”, va afegir. Aragonès, a qui els assistents van preguntar per assumptes com la tramitació dels pressupostos, el traspàs dels trens de Rodalies o la via a la independència, va comentar diverses anècdotes del seu pas per la presidència del Govern. “Si vols tranquil·litat no et posis en política, és per tenir emocions fortes”, va indicar.