Les Madrones celebren 25 anys d’unió i creativitat en femení
L’entitat, nascuda d’un grup de puntaires, reuneix un centenar de sòcies. Afronta el desafiament del relleu generacional sense perdre el seu paper com a espai de convivència i dinamització local
L’associació de dones Madrones d’Anglesola ha celebrat recentment el 25 aniversari, amb la satisfacció d’haver mantingut viva, durant un quart de segle, la unió, la creativitat i la participació de les dones del municipi. La història de l’entitat es remunta als anys en què un grup de veïnes es reunia per practicar puntes de coixí.
Aquell grup de puntaires va ser l’origen de tot: compartint agulles, fils i ganes d’aprendre, va nàixer també la idea d’organitzar-se com ho feien en altres pobles. Anglesola va ser, de fet, el primer poble de la província de Lleida a celebrar una trobada de puntaires, amb més de 300 dones arribades de tot Catalunya i Andorra.
Durant aquests 25 anys, les Madrones han tingut cinc presidentes –la primera va ser Rosa Maria Gilabert i actualment ostenta el càrrec Maria Gañet– i agrupen un centenar de sòcies.
Organitzadores incansables, les integrants promouen activitats com tallers de costura, cuina, pintura, patchwork o macramé, a més de sessions de gimnàstica, berenars i sortides culturals. També col·laboren amb les festes del poble i amb iniciatives solidàries, com La Marató de 3Cat, oferint pastissos i xocolate calent.
Relleu generacional
Un dels desafiaments actuals és el relleu generacional, un repte compartit per moltes associacions. “Des que les dones s’han incorporat al món laboral treballant fora de casa, disposen de menys temps, però continuem sent un punt de trobada clau”, expliquen des de l’entitat. I és que, als pobles petits, “espais com aquest serveixen per socialitzar, compartir i mantenir-nos actives, especialment entre les dones grans. En cas contrari, moltes no sortiríem de casa”, afegeixen.
Al desembre, l’Institut Català de les Dones va rendir homenatge a l’associació pels 25 anys juntament amb 23 entitats més de dones i feministes de tot Catalunya. Un reconeixement que posa en relleu el compromís, l’energia i la perseverança de totes les dones que mantenen viva l’essència d’aquesta associació.
La denominació, escollida com una picada d’ullet a la copatrona local
La denominació de l’entitat, Madrones, prové de Santa Madrona, copatrona d’Anglesola. L’associació va impulsar el 2004 la creació d’una talla de fusta de la santa, que es conserva avui a l’església. “Madrona sona una mica com mandona”, diuen amb humor i, de fet, reflecteix el caràcter actiu i decidit de l’entitat.