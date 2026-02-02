Els trens de Rodalies de Lleida comencen a recuperar la puntualitat però mantenen els trams en autocar
L'Avant gratuït cap a Barcelona supera els 200 viatgers mentre continuen alguns retards a l'alta velocitat
El servei ferroviari de Rodalies i Regionals recupera certa normalitat i afluència d'usuaris a Lleida després de les incidències dels últims dies. Els trens de les línies RL3 i RL4 circulen força puntuals aquest dilluns al matí, tot i que el servei es continua cobrint en autocar entre Cervera i Manresa, i entre Vinaixa i Reus o Sant Vicenç de Calders.
"Avui ho he viscut amb emoció, perquè he vist que el tren havia arribat a l'hora i arribaré puntual a la feina", ha explicat Marta Marías, que viatja entre Lleida i Mollerussa.
Mentrestant, les limitacions de velocitat continuen suposant alguns retards a l'Alta Velocitat. Els trens Avant, però, són puntuals i el primer servei gratuït del dia cap a Barcelona ha sortit amb més de 200 viatgers.