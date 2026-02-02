En marxa les obres per millorar l’accessibilitat
L’ajuntament de Tàrrega porta a terme obres per millorar l’accessibilitat per als vianants en diferents carrers. Es tracta de la proposta més votada en els últims pressupostos participatius i contempla 19 actuacions per eliminar barreres arquitectòniques.
També s’instal·la paviment amb relleu perquè persones invidents o amb mobilitat reduïda puguin detectar-ho. Els treballs tenen un pressupost de 61.597 euros i s’han adjudicat a Tallers Vidal Amill SLU. De moment, s’ha actuat al carrer de Santa Clara (intersecció amb el carrer del Canal d’Urgell) i ara s’intervé al carrer de Blaia i a l’avinguda de l’Onze de Setembre.
També materialitza un altre projecte seleccionat per la ciutadania: la millora de la il·luminació als passos de vianants. S’ha actuat a l’accés a l’institut Alfons Costafreda, a l’avinguda de Tarragona.