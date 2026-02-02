PROTECCIÓ
Prop de 900.000 € per comprar finques i restaurar-les
La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha destinat una partida de 3,8 milions per facilitar la compra de finques per a la seua restauració ambiental i conservació. En total, s’han concedit ajuts a 29 entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consorcis per adquirir una setantena de finques. Aquesta és la primera vegada que es porta a terme una convocatòria d’aquestes característiques, que s’emmarca en els principis de la llei europea de restauració de la naturalesa. A Lleida els ajuts s’acosten als 900.000 euros.
La partida més elevada s’ha concedit a l’ajuntament de la Baronia de Rialb, en concret 242.500 euros, per a la conservació i la biodiversitat de l’entorn del Forat de Bulí, al riu Rialb (Noguera). També s’ha atorgat una ajuda de 224.200 euros a la Fundació Trenca per a la conservació d’hàbitats i espècies estepàries del pla. L’estany d’Ivars i Vila-sana és un altre dels enclavaments beneficiats per a la recuperació ambiental de l’entorn. El consorci gestor ha rebut 135.455 euros.