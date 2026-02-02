MOBILITAT
Rodalies Lleida perd 210.000 usuaris i la línia de la Pobla d’FGC en guanya mil en cinc anys
Des que l’operador català va assumir el servei de les RL1 i RL2 el 2016, la demanda anual ha passat de 74.603 viatgers a 486.859 el 2025. En els corredors de Renfe va caure un 26% entre el 2017 i el 2021
La xarxa de Rodalies ha estat castigada històricament amb una falta d’inversions que es tradueix en un clar empitjorament de la qualitat del servei i, per tant, en una baixada d’usuaris. Els dos corredors operats per Renfe amb origen o destinació a Lleida van perdre al voltant del 26% dels seus viatgers entre el 2017 i el 2021, al passar de 801.988 a 591.886, segons les últimes dades facilitades per l’operadora pública estatal.
Malgrat que la pandèmia del coronavirus va tenir un gran impacte en tots els tipus de mobilitat, la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Lleida i la Pobla de Segur no va perdre viatgers en el mateix període, sinó que fins i tot en va guanyar lleugerament, al passar de 206.951 a 207.367.
La línia de la Pobla (RL1 i RL2), propietat de la Generalitat des del 2005 i operada per FGC des del 2016, ha registrat una avinguda exponencial d’usuaris durant l’última dècada. Des que FGC va assumir el servei, la demanda s’ha multiplicat per 6,5 i ha passat de 74.603 viatgers fa deu anys a 486.859 l’any passat, quan va registrar el quart any consecutiu de rècord.
Construïda durant la primera meitat del segle passat, la línia de la Pobla va ser propietat de l’Estat fins al gener del 2005, quan la va traspassar a la Generalitat després d’amenaçar de tancar-la al ser poc rendible. FGC va encarregar a Renfe la prestació del servei ferroviari fins al 2016 i, des d’aleshores, l’operadora pública catalana assegura que ha invertit més de vuitanta milions al corredor, dels quals 55 en reforços de la infraestructura. Així mateix, la Generalitat ha eliminat vuit dels seus 25 passos a nivell des del 2005.
La línia lleidatana d’FGC compta amb un índex de puntualitat del 99,07% i un índex de control de qualitat del 99,76%, el més alt de les tres línies que gestiona a Catalunya.
El mes passat es van millorar els horaris amb noves freqüències i ajustaments per actualitzar les connexions amb l’alta velocitat. A les línies de Renfe també hi ha hagut canvis d’horaris: es van sumar diverses freqüències diàries a partir del desembre del 2024, quan l’antiga R12 va ser substituïda per les actuals RL3 i RL4. Tanmateix, el dèficit en la qualitat del servei no assegura un augment d’usuaris.
Paral·lelament, FGC va començar a provar a finals de gener els quatre nous trens de Stadler que farà servir per rellevar –previsiblement aquest mateix any– Renfe en la gestió de la línia de Manresa.
Els viatgers continuaran en bus fins a Sant Vicenç de Calders (R13) o Reus (R14). A la línia de Manresa, el servei serà amb tren entre Lleida i Cervera.
A la resta de Catalunya, només es recuperen els trens en el tram de Figueres a Portbou de l’R11. Adif va informar que ahir continuava treballant en 31 punts de totes les línies, sobretot en el condicionament de vies i en la protecció de talussos i trinxeres.
Renfe recupera el tren Lleida-Vinaixa i manté busos en altres trams
Rodalies manté avui serveis alternatius per carretera dels últims dies en onze línies, incloses les de Lleida. Tanmateix, recupera el tren de Lleida a Vinaixa, suspès el cap de setmana per obres. La jornada d’ahir es va viure amb retards ja habituals en l’alta velocitat i amb alguns altres de puntuals a Rodalies.D’altra banda, representants del sector logístic van demanar ahir duplicar les vies perquè els trens de mercaderies no comparteixin infraestructura amb Rodalies.