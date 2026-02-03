Diversos animals, entre ells, senglars, tafanegen el canal d'Urgell mentre no hi passa aigua
Un corredor va gravar una curiosa escena entre Preixana i Agramunt
Un corredor va captar amb el seu mòbil com uns senglars corrien pel canal d'Urgell, entre Preixana i Agramunt. Els animals aprofiten que pel canal no hi passa aigua per tafanejar la zona i inspeccionar-la. Després surten pel seu propi peu pels baixadors que hi ha. Els veïns de la zona asseguren que diferents tipus d'animals baixen per la zona.
Al canal d'Urgell hi ha 45 sortides de canals per a vehicles (també són sortides per persones o animals), 10 rampes exclusives per persones i animals i 380 escales per persones.