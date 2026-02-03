Inicien les obres per consolidar la muralla del castell de Guimerà
Els treballs, amb un cost d'uns 210.000 euros, preveuen restituir el gruix del mur i la instal·lació de drenatges
La Diputació de Lleida, a través de l'àrea de Serveis Tècnics, ha iniciat les obres de consolidació al tram est de la muralla del castell de Guimerà. L'actuació té un cost total de 209.116,62 euros i preveu la restitució del gruix del mur amb materials procedents del mateix enderroc, l'execució d'un formigó ciclopi de calç, sorra i pedres recuperades i la construcció d'una fulla exterior de paredat seguint les filades originals. També s'hi instal·laran drenatges en diferents nivells per millorar l'estabilitat i la durabilitat de l'obra. La diputada de l'Àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, i el director de l'àrea, Ivan Sabaté, acompanyats de l'alcalde de Guimerà, Salvador Balcells, han visitat les obres.
La diputada de l'Àrea de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, Cristina Morón, ha explicat que "la consolidació de la muralla garanteix la seguretat de l'estructura i que aquestes actuacions formen part del compromís de la Diputació per a la millora del seu patrimoni".
Per la seva banda, l'alcalde de Guimerà ha agraït el suport de la Diputació de Lleida en la restauració de la muralla i ha afegit que l'actuació "consolida d'aquesta manera un actiu turístic i un recurs identitari de l'Urgell".