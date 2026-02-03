El mort a l'accident de cotxe d'Artesa de Segre era de Viladecans
Un altre home va resultar ferit dilluns en una sortida de via als Plans de Sió
El conductor de 38 anys que va morir diumenge en una col·lisió frontal a la C-14 a Artesa de Segre era veí de Viladecans, segons va confirmar ahir el Servei Català de Trànsit. En l’accident també van resultar ferides quatre persones més, dues d’elles menors d’edat. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació sobre el sinistre.
D’altra banda, un home de 77 anys va resultar ferit en una sortida de via diumenge a la nit als Plans de Sió. L’accident va tenir lloc a l’L-310 i el ferit va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova.
Mentrestant, ahir els Bombers de la Generalitat van ajudar els d’Aragó en un accident a l’A-140, a prop d’Alfarràs. Una persona va quedar atrapada en bolcar una furgoneta.
En un altre ordre de coses, van rebre un avís per un despreniment a l’N-145 a les Valls de Valira.