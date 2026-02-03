Retards generalitzats al conjunt de la xarxa de Rodalies amb demores de fins a una hora
A Lleida, RL4 pateix demores i la R13 i R14 només funcionen en tren fins a Vinaixa, on s'ha d'agafar un autobús per seguir el trajecte
La xarxa de trens de Rodalies de Catalunya experimenta avui retards generalitzats que poden superar l'hora, afectant milers de viatgers. Aquesta situació es deriva de les incidències registrades al CTC d'Adif, que han obligat a interrompre el pas dels combois en diverses ocasions. Les afectacions s'estenen per tot el territori català, amb un impacte significatiu en la mobilitat ferroviària.
La circulació ferroviària es troba greument compromesa des de les primeres hores del dia, amb demores que s'acumulen en la majoria de línies. Pel que fa a les línies que connecten amb Lleida, la situació presenta particularitats. L'RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, si bé amb limitacions de velocitat que generen demores. El tram entre Lleida i Terrassa Estació del Nord es cobreix íntegrament amb autobús. Així mateix, a les línies R13 i R14, el servei en tren opera entre Lleida i Vinaixa amb restriccions de velocitat. A partir de Vinaixa, els viatgers han de continuar el trajecte en bus: fins a Sant Vicenç de Calders per a l'R13, i fins a Reus per a l'R14.
Demores significatives a la resta de Catalunya
A la resta de Catalunya, les línies que arrosseguen demores més elevades són l’R11 entre Barcelona i Portbou, l’R16 I l’R17 entre Barcelona i Tortosa i entre Barcelona i Salou-Portaventura, l’RG1 entre Maçanet-Massanes i Portbou, amb retards més enllà de l'hora. A l’R1, l’R2 i l’R4, els trens passen de mitjana més de 30 minuts més tard de l’horari programat.
Segons ha informat Renfe, a l’R1 es registren demores de 30 minuts en els trams on hi ha circulació, entre l’Hospitalet i Mataró i entre Mataró i Blanes. Entre Blanes i Maçanet-Massanes, el trajecte s’efectua amb bus.
A l’R2 sud els retards són de 40 minuts de mitjana i la circulació està limitada a dos trens per hora i sentit. Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç efectuaran parada a totes les estacions. A l’R2 nord les demores són de més de 30 minuts.
A l’R4 es registren retards de més de 30 minuts en el tram més llarg en servei, entre Martorell i Terrassa. Entre Sant Vicenç de Calders i Sants Sadurní d’Anoia la circulació es fa amb limitacions de velocitat que també provoquen demores. L’R4 és la que passa per Gelida, on hi va haver l’accident ferroviari mortal del 20 de gener. Es manté el servei de busos entre Sant Sadurní i Martorell i entre Terrassa i Manresa.
L’R8 no presta servei de tren per la incidència al túnel de Rubí que també ha provocat una aturada del trànsit de mercaderies i s’ofereix servei alternatiu de bus entre Martorell i Mollet-Sant Fost. L’R3 i l’R7 continuen tallades amb un pla de transport alternatiu per carretera.
Pel que fa a les línies que passen per Girona, a l’R11 les demores poden superar els 60 minuts entre Barcelona i Portbou. Entre Figueres i Portbou el servei es fa amb un bus. A l’RG1 les demores s’eleven a una hora entre Maçanet-Massanes i Portbou. Entre l’Hospitalet i Blanes hi ha servei amb dos trens per hora i sentit. La resta de trams de la línia es cobreixen amb autobús.
En el cas dels combois cap al sud, l’R16 i l’R17 arrosseguen més d’una hora de demora i l’R15 presenta retards de 30 minuts de mitjana entre Barcelona i Reus. Entre Reus i Riba-roja d’Ebre hi ha un pla de transport alternatiu per carretera.