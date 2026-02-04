FAUNA
Albiren tres senglars dins del canal d’Urgell a Preixens
Un veí d’Agramunt va albirar diumenge passat i dilluns tres senglars corrent per l’interior del canal d’Urgell buit entre les localitats de Preixens i Agramunt. Els animals aprofiten el tancament del canal per entrar en aquesta infraestructura hidràulica. L’alcalde de Preixens, Joan Eroles, desconeixia ahir l’últim albirament de senglars, malgrat que va apuntar que “és bastant normal veure senglars quan és buit”. Va afegir que, una vegada entren, poden tornar a sortir. La infraestructura compta amb 45 sortides per a vehicles (que també poden utilitzar persones o animals), deu rampes per a persones i animals i 380 escales per a persones.