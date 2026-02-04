El carril bici de l’avinguda del Canal, tres mesos d’obres
El traçat tindrà 140 metres i s’habilitarà al costat de la zona enjardinada. Està subvencionat pel Servei Català de Trànsit i costarà 138.357 euros
L’ajuntament de Mollerussa ha adjudicat el nou traçat del carril bici de l’avinguda del Canal al tram entre la rotonda del carrer Arbeca i la rotonda de l’encreuament amb la carretera de Miralcamp. L’actuació, de 140 metres lineals, situarà el carril al costat de la zona enjardinada amb l’objectiu de millorar la seguretat i potenciar una mobilitat més sostenible.
Les obres les executarà Tallers Vidal Amill, SLU per 138.357 euros i amb un termini d’execució de tres mesos. L’alcalde, Marc Solsona, i el regidor Josep Maria Garrofé van indicar ahir que la previsió és començar els treballs durant aquest mes.
De fet, el mercat setmanal ja es porta a terme des del mes de novembre en l’altre sentit de l’avinguda, quan es van fer obres de millora de la línia de tensió per acabar amb els microtalls. Així mateix, aquesta obra també condicionarà la pròxima edició de la Fira de Sant Josep, la qual cosa comportarà ajustaments en la distribució de la part expositiva.
El projecte s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mollerussa i compta amb una subvenció del Servei Català de Trànsit. Preveu un carril bici de doble sentit entre la calçada de vehicles i la franja enjardinada i suposarà passar de l’aparcament actual en bateria a aparcament en línia per guanyar visibilitat i seguretat.
El carril bici quedarà al nivell de la calçada, amb paviment diferenciat i separadors físics respecte al trànsit rodat. També s’eliminaran barreres arquitectòniques i, a les dos rotondes, es preveu elevar el pas de vianants i l’encreuament ciclista per crear una plataforma contínua que millori l’accessibilitat i pacifiqui el trànsit. Per la seua banda, Garrofé va subratllar que l’actuació vol marcar un patró exportable: “Aquest serà el model que s’estendrà en tot el tram del canal i a futures zones de Mollerussa.”
En aquesta fase no es preveu un asfaltatge integral de l’avinguda. En aquest sentit, el primer edil va assenyalar que la renovació completa del ferm s’abordarà en una intervenció posterior, lligada a un pla més ampli de millora de carrers en tot el municipi i en el crèdit de dos milions sol·licitat pel consistori a finals d’any. Ara per ara, s’actuarà en punts concrets, com el salt que hi ha al final d’un tram.