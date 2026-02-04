SEGRE

Els veïns compleixen la tradició de les orelletes

L’elaboració de les orelletes.

L’elaboració de les orelletes.

Febrer és sinònim de tradició a Castellnou de Seana amb l’elaboració de les populars orelletes. El cap de setmana passat es van preparar més de 500 unitats, que van ser beneïdes i repartides després de la missa de Sant Blai i el sopar de germanor.

Els fogons s’encendran de nou per elaborar 500 orelletes més, que s’entregaran com a obsequi a totes les persones inscrites en la Cursa de l’Orelleta, prevista per a l’1 de març, una iniciativa que uneix esport, tradició i identitat local.

