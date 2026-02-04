MOBILITAT
Nou caos ferroviari amb demores de fins a 25 minuts a l’L3 entre Lleida i Cervera
Per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d’Adif a tota la xarxa i augmenten els retards per limitacions de velocitat. El temps dels trajectes d’alta velocitat s’amplia a partir de demà
Rodalies va viure ahir una nova jornada caòtica amb retards que a tot Catalunya van arribar a ser d’una hora, malgrat que a Lleida aquestes demores van arribar a un màxim de 25 minuts a l’RL3 entre la capital del Segrià i Cervera. La resta de les que opera Renfe a Lleida, l’RL4, l’R13 i l’R14, també van patir retards, encara que en aquests casos no van superar els 15 minuts, segons va informar la companyia. En aquestes línies continuen vigents les limitacions de velocitat per treballs de manteniment a Castellnou de Seana i en un tram entre Tàrrega i Cervera, mentre que a l’R13 i l’R14, les limitacions venen imposades pel traçat, segons fonts sindicals.
La circulació de tot el dia es va veure afectada per dos caigudes del servei del Centre de Control de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif a Barcelona, que van obligar a paralitzar els trens de Rodalies i el de Mitjana Distància a les 7.10 i a les 8.06 hores. La incidència al CTC, la segona en una setmana, va provocar demores de fins a una hora en algunes línies, encara que a Lleida l’afectació més gran es va registrar a l’RL3 entre Lleida i Cervera.
Adif i les companyies ferroviàries que operen al corredor d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid van acordar que els trajectes entre aquestes dos ciutats s’allarguin 25 minuts des de demà, una mesura que pretén optimitzar i adaptar l’explotació dels serveis de l’operadores i permetre al gestor ferroviari portar a terme les tasques de conservació de la infraestructura que pretenen acabar amb les limitacions de velocitat que afecten el trànsit d’aquests trens des de fa dos setmanes. Aquest canvi, segons van confirmar ahir a SEGRE tant Renfe com Adif, arriba després de dos setmanes que els retards han superat, en alguns casos, les dos hores, i també afectarà els trens Avant entre Lleida i Barcelona, encara que segons les mateixes fonts, el retard serà “proporcional”, per la qual cosa en principi no arribarà als 25 minuts.
L’anunci arribava un dia després que Adif sol·licités a les operadores eliminar tres combois que cobreixen la ruta de l’AVE entre Barcelona i Madrid, dels quals només un feia parada a Lleida, i en mig d’una nova jornada fatídica per als usuaris de l’alta velocitat, en la qual es van arribar a acumular retards d’entre una hora i una hora i mitja per les limitacions de la marxa en diversos punts del corredor.
Com en jornades anteriors, a més, les demores es van anar acumulant al llarg del dia, assolint en alguns casos les cinc hores, segons van explicar fonts sindicals.
La incorporació d’aquests 230 autobusos, que suposaran una inversió de 4,1 milions d’euros a càrrec de la conselleria de Territori, s’afegeixen als autobusos dels plans alternatius de transport implementats per Renfe en aquells recorreguts on encara no es pot prestar el servei ferroviari habitual.
Paral·lelament, el Servei Català de Trànsit va informar que habilitarà a partir d’avui un carril a l’AP-7 entre Martorell i Gelida perquè puguin circular autobusos interurbans i de Renfe que ofereixin un servei alternatiu.
Per la seua part, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, va assegurar que la xarxa de Rodalies funcionava ahir al 70% de la demanda habitual, i que la companyia treballa per recuperar la confiança dels usuaris, que ara mateix està “minada”.
Tanmateix, Carmona no va voler posar data al final de la crisi que ja s’allarga dos setmanes, i va indicar que la jornada d’avui dimecres tindrà la mateixa oferta ferroviària que ahir.
Contractació d’emergència de 230 busos per reforçar el servei
La Generalitat va donar ahir conformitat a la contractació d’emergència de 230 autobusos per reforçar el transport interurbà per carretera, garantint així el dret a la mobilitat dels usuaris davant les repetides incidències que afecten al servei de Rodalies. Els recorreguts d’aquests vehicles de reforç de la xarxa interurbana seguiran, totalment o parcialment, els trajectes de la xarxa de Rodalies per minimitzar l’impacte de les incidències ferroviàries sobre els desplaçaments quotidians.
Els plens de Tàrrega i Cervera exigeixen més manteniment
El ple de l’ajuntament de Tàrrega de dijous passat va aprovar una moció de la CUP que exigia més seguretat i manteniment a Rodalies, així com un reforç del transport públic. El text denunciava “l’infrafinançament crònic” sofert per part de l’Estat, i va rebre els vots a favor de la CUP, ERC i Junts, mentre que el PSC es va abstenir. Mentrestant, a Cervera, ERC va presentar una altra moció en el mateix sentit que exigia les dimissions del ministre de Transports, Óscar Puente, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Junts, SiF i ERC van aprovar la iniciativa, mentre que el PSC s’hi va oposar.