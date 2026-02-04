MOBILITAT
Puente: “És evident l’abandó de la xarxa ferroviària de Catalunya”
El ministre es reuneix avui amb els sindicats a causa de la vaga del 9 a l’11 de febrer
“L’abandó de la infraestructura ferroviària de Catalunya és evident. Entenc que a alguns els molesti, però aquesta és la realitat. Una xarxa ferroviària no és una tetera, no s’arregla en dos dies”, va assegurar el ministre de Transports, Óscar Puente, durant la seua compareixença voluntària davant la comissió del seu ram al Congrés.
Puente, que va començar parlant de l’accident d’Adamuz (Còrdova), va centrar la segona part de la compareixença en el sinistre de Gelida del 20 de gener i en la situació del servei de Rodalies. Va començar disculpant-se per la cascada d’incidències, malgrat que va recordar els problemes històrics de la xarxa, tant pel seu traçat, especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic i agreujat per aquest, com pel dèficit inversor d’anteriors governs, que assegura que s’està revertint en els últims anys.
En aquest sentit, el ministre ha apuntat que la xarxa ferroviària catalana “és molt complexa”, més encara quan, segons la seua opinió, s’“abandona” i no es manté ni s’hi inverteix durant anys, amb referència als governs del PP.
Des de l’accident, va explicar, Adif ha mobilitzat més de 300 efectius per vigilar i resoldre les incidències. Fins ara, s’han inspeccionat uns setanta punts, dels quals més de trenta s’han classificat d’“alt risc” per ser “talussos i zones de potencial despreniment”.
El 2025, amb dades provisionals, dels 1.196 milions d’euros invertits pel ministeri a Catalunya, 822 es van destinar a la xarxa ferroviària i, d’aquests, 600 a Rodalies. La setmana passada va anunciar un augment de 1.700 milions per a Rodalies sobre el que està previst fins al 2030.
Paneque confia que l’arribada de Santano acceleri els treballs
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va mostrar ahir la seua confiança en el fet que l’arribada del secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, a Catalunya “a petició del Govern” aporti “celeritat” als treballs de Renfe i Adif a la xarxa de Rodalies. Paneque ho va afirmar en un missatge a X després de reunir-se amb Santano. Fonts del ministeri de Transports van explicar que la seua estada a Catalunya s’allargarà “sense data concreta” i “fins que el servei es recuperi amb normalitat”.