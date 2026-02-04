Queixes a l’Ignasi Peraire pel seu deteriorament
Els pares de l’escola critiquen que l’arbratge està sense podar. Acumulen tres anys d’espera per a l’ampliació del pati
La comunitat educativa del col·legi de Primària Ignasi Peraire de Mollerussa denuncia la falta de manteniment del centre, especialment el mal estat del pati i de l’entorn immediat. Entre els punts que més inquietud generen figura l’arbratge del recinte, que, segons van exposar, porta temps sense una poda adequada i podria representar un risc durant els esbarjos, quan els alumnes juguen sota les copes. Des de l’entorn escolar s’insisteix que el col·legi ha de ser un espai segur, cuidat i digne, i es reclama una actuació prioritària per garantir la seguretat de l’alumnat. La queixa i les peticions van ser traslladades al ple municipal de dijous passat per la regidora d’ERC Rosa Maria Florensa.
L’ajuntament va assenyalar que ja s’ha iniciat l’expedient per a la poda dels arbres i que l’adjudicació del servei podria estar a punt en un termini aproximat d’unes setmanes, pas previ a l’execució dels treballs, que s’ampliaran també a la resta de centres educatius.
L’ampliació del pati és l’altre gran front obert. Segons es va explicar, es tracta d’un compromís pendent des de fa prop de tres anys, plantejat com a compensació per l’espai ocupat en una actuació anterior. El consistori va indicar que el projecte ja està redactat i que compten amb una previsió econòmica, malgrat que l’execució depèn de completar tràmits urbanístics i formalitzar un acord amb els propietaris de l’àmbit afectat. En aquest sentit, es va apuntar que, si l’acord arriba aviat, es podria preparar una licitació avançada per iniciar les obres tan aviat com s’aprovin els pressupostos del 2026.
Durant la sessió plenària, el debat sobre la modificació del règim de dedicacions i retribucions de l’equip de govern va generar també un xoc polític rellevant. Des d’ERC es va reclamar que les retribucions vagin vinculades a un compromís efectiu de treball i assistència i es va denunciar la falta d’implicació d’alguns membres de l’equip de govern.
En aquest sentit, es va assegurar que hi ha càrrecs amb responsabilitats i dedicacions del 60% que assisteixen només a una de cada tres reunions d’òrgans com la Junta de Govern Local. ERC va afirmar que percebre una retribució comporta obligacions i va demanar que es compleixin els compromisos d’assistència i participació.