Un transbord d’una hora i mitja a Vinaixa
Usuaris de la línia R13 denuncien que el tren que els havia de portar fins a Lleida va sortir vuit minuts abans que l’autobús que els transportava arribés a l’estació
Una desena d’usuaris de la línia R13 de Rodalies van comprovar ahir la falta de coordinació entre busos i trens que, en ocasions, pot fer encara més difícil arribar a una destinació enmig de la crisi de transport que assola tot Catalunya des de fa dos setmanes. Es van passar gairebé una hora i mitja esperant a l’estació de Vinaixa. Les incidències, però també les obres, han obligat que alguns recorreguts s’operin combinant autobusos i trens, com és el cas de la línia que connecta Barcelona amb Lleida passant per Valls, ja que el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vinaixa segueix sense servei ferroviari.
Segons testimonis, l’autobús que transportava els deu afectats va arribar a l’estació de Vinaixa a les 17.12 hores. Allà havien d’agafar el tren per arribar a Lleida. Tanmateix, quan es van atansar a l’andana, van comprovar que no hi havia cap comboi esperant-los. Feia 8 minuts que el tren havia marxat, la qual cosa els obligava a passar a la intempèrie més d’una hora i quart fins a l’arribada del pròxim. Pocs minuts més tard va arribar el comboi que els havia de permetre completar el seu trajecte, però es va mantenir aturat a Vinaixa fins a l’hora en què havia de sortir, a les 19.36.
No és la primera vegada que una circumstància com aquesta passa en aquesta mateixa estació de les Garrigues. De fet, en l’últim cas, registrat el passat 5 de desembre, els afectats van ser més d’una vintena de persones. En aquella ocasió els viatgers havien d’agafar un tren a les 8.08 a Lleida en direcció a Barcelona, però es van quedar tirats unes dos hores a Vinaixa. El comboi no va poder sortir al matí de la capital del Segrià a conseqüència d’un robatori de cable elèctric, i Renfe va contractar un autocar per portar els passatgers fins a Vinaixa. Van sortir passades les 8.30 i van arribar cap a les 9.30, però una vegada allà no hi havia un altre tren per fer transbord ni tampoc ningú que els oferís cap explicació. Això va provocar queixes entre els afectats, que van lamentar tant el retard com la falta d’informació.