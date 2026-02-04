TRÀNSIT
Tres de cada deu xòfers que han mort en accident conduïen ebris
Nou de vint-i-set víctimes mortals en sinistres a les carreteres lleidatanes en un any
Tres de cada deu conductors que van morir el 2024 en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes havien consumit alcohol. Així consta en les xifres publicades pel ministeri de Justícia relatives a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya partint de l’anàlisi feta a vint-i-set víctimes mortals en sinistres viaris a la província de Lleida. D’aquestes, segons aquestes dades, nou van donar positiu en consum de substàncies, totes en alcohol i una, a més, també en psicofàrmacs. Això es tradueix en un percentatge del 33% del total de víctimes en accidents de trànsit davant el 35% del 2023. La resta, el 66,7% de les víctimes mortals a la carretera van donar negatiu en les proves.
L’edat mitjana entre els xòfers que van donar positiu en alguna substància es va situar en els 52 anys, i un 88,9% eren homes. Tots els accidents mortals van tenir lloc en festiu, segons les dades de Justícia. Així mateix, tres dels conductors ebris van donar una taxa superior als 2 grams/l.
En el conjunt de l’Estat, el 48,2% dels conductors morts i sotmesos a autòpsia i anàlisis toxicològiques el 2024 van donar positiu en alcohol, drogues i/o psicofàrmacs (com benzodiazepines o antidepressius). En xifres absolutes, van ser 452 persones d’un total de 937 conductors morts. Nou de cada deu eren homes. Els resultats toxicològics van ser positius a l’alcohol en un 34,4% del total, a drogues en el 16,4% i a psicofàrmacs en l’11,4%. Val a destacar que en el 23% de conductors morts la taxa d’alcohol detectada era superior a 1,20 g/l, segons la memòria de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
El març de l’any passat, el Congrés dels Diputats va aprovar la nova iniciativa per reduir la taxa d’alcohol en sang al volant, que encara no ha entrat en vigor. Actualment, està permès conduir amb una taxa d’alcoholèmia que no arribi als 0,5 grams per litre d’alcohol en sang i 0,25 mil·ligrams per litre en aire exhalat. Amb la nova mesura la taxa general passarà a 0,2 g/l, mentre que en aire exhalat es reduirà a 0,10 mg/l. El 2024, el Servei Català de Trànsit va iniciar un total de 3.040 expedients sancionadors a conductors per consum d’alcohol o drogues a les carreteres lleidatanes, un 12 per cent més que un any abans. Una xifra que representa més de vuit sancions al dia.