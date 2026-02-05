Una calçotada i la caminada popular com a preludi del Fruiturisme
El 28 d’aquest mes i el dia 8 de març
La Festassa de Fruiturisme i la XVI Caminada Popular Àngel Olaran, que se celebraran el 28 d’aquest mes i el 8 de març, respectivament, són el preludi del programa principal d’actes que tindran lloc el març per veure in situ els camps tenyits de rosa pels fruiters florits. Fa 15 anys que es va posar en marxa aquesta iniciativa que s’ha convertit en un referent del Baix Segre, segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol.
El programa de la Festassa començarà a les 10.00 del matí amb l’obertura del parc inflable al poliesportiu i continuarà amb la calçotada popular en la qual s’espera la participació d’unes 600 persones, superant les xifres de la primera edició d’aquesta celebració. “Durant aquesta setmana es recolliran els calçots i el dissabte de la festa es cuinaran”, van indicar Albert Latorre i Francesc Xaviers Ibars, productor local.
Pujol també va presentar la XVI Caminada Popular, que tindrà tres recorreguts de 8, 16 i 20 quilòmetres i recorrerà els camps florits. La sortida s’ha programat a les 9.30 des del pavelló poliesportiu i la recaptació serà en benefici de la Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Antoni Reig, el seu president, va destacar la importància de la col·laboració “ja que treballem per a més de 400 orfes de Wukro (Etiòpia) i la feinal que s’hi pot fer amb aquests diners és moltíssim”. El preu de la inscripció és de 8 euros fins al 10 d’aquest mes i de 12 a partir d’aquesta data. Pujol va remarcar que espera que el temps millori per poder fer totes les activitats previstes, ja que molts dels accessos a les finques són impracticables (vegeu les pàgines 3 i 4).