El centre renova la seua imatge
Obres per pacificar la plaça de la Creu i carrers adjacents i donar prioritat als vianants. S’ha aixecat el paviment i cal desviar el trànsit
L’ajuntament de la Granja d’Escarp ha començat obres a la plaça de la Creu i els carrers adjacents per pacificar la circulació de vehicles i aconseguir una mobilitat més segura i sostenible. Tenen un cost de 108.000 euros i estan finançades pel Servei Català de Trànsit. El projecte preveu reconfigurar aquest espai i els carrers que hi conflueixen donant prioritat als vianants sobre els cotxes. També contempla la incorporació d’un radar pedagògic al tram mitjà de l’avinguda de Lleida per regular el trànsit abans d’accedir a la plaça, segons fonts municipals. S’ha aixecat tot el paviment, fet que obliga a desviar el trànsit per altres carrers mentre durin els treballs, que han quedat afectats per les últimes pluges (vegeu les pàgines 3 i 4).
Per ampliar al màxim l’espai dedicat als vianants s’eliminaran barreres arquitectòniques i es donarà preferència a espais com terrasses, per la qual cosa s’incorporarà mobiliari urbà, balises, arbres i jardineres per delimitar aquests llocs. Es farà una plataforma única en tot l’àmbit de la intervenció, en ple centre urbà. La intenció és mantenir la tipologia de ciment existent al poble amb diferents textures per als diferents usos. Amb la finalitat de diferenciar espais de vianants i de circulació es faran les línies d’arbratge amb la instal·lació de xarxa de reg i drenatge. Es preveu una senyalització de passos de vianants a les entrades a la plaça perquè sigui segura. També es col·locaran senyals verticals per indicar les prioritats de pas i els carrils dins de la plaça.
La plaça estava formada per una plataforma destinada a la circulació i un espai mínim de vorera que dona accés a la planta baixa dels habitatges i locals i que, en molts casos, presenta discontinuïtat per barreres arquitectòniques. Una altra problemàtica és la reiterada presència de cotxes aparcats en bateria i la terrassa, que ara no està delimitada. Fins ara, els vehicles predominen per sobre de la mobilitat dels vianants.