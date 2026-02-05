Fi a 3 dècades sense rebuts de brossa
Els veïns començaran a pagar-lo al perdre l’exempció que el poble tenia des dels anys 90. Europa veta aquesta dispensa, pactada com a compensació per acollir l’abocador comarcal
Els veïns de Montoliu de Lleida hauran de pagar per primera vegada en tres dècades rebuts per la gestió de les escombraries. Des de finals dels noranta n’estaven exempts, en virtut d’un acord entre l’ajuntament i el consell del Segrià per construir al municipi l’abocador comarcal. El seu emplaçament va ser molt polèmic en el seu dia, perquè ningú no el volia acollir.
Haver de pagar la taxa d’escombraries ha creat malestar entre els habitants de Montoliu. Tanmateix, l’ajuntament va recordar que el Parlament i el Consell europeu estableixen en la seua normativa que el cost real de la gestió dels residus ha de ser assumida per les persones que els generen, d’acord amb el principi de responsabilitat ambiental. Segons l’alcalde, Eduard Murgó, aquesta normativa europea té caràcter obligatori i “supera qualsevol exempció que fins ara pogués existir a nivell local, com és el cas de Montoliu, la qual cosa ha fet necessari crear la taxa municipal”.
El consistori està elaborant el padró per fer efectiu el cobrament als habitatges. Montoliu en té 245, dels quals 176 són residències principals i 69 són segones residències o estan deshabitats. També hi ha hagut xarrades per informar d’aquest canvi els veïns. Serà una taxa anual amb una part fixa per cada casa i una altra de variable, segons les persones empadronades a cada domicili.
“L’import serà tan ajustat com sigui possible, fruit de l’esforç municipal per reduir-lo al màxim perquè sigui just per a la ciutadania i compleixi l’obligació de disposar d’un impost específic per a aquest servei”, va explicar l’alcalde. Montoliu, com tots els municipis amb abocadors, rep una compensació que en el seu cas és del 10 per cent de pressupost anual i que aquest any s’acostarà als 150.000 euros. La intenció del consistori és cobrar l’impost aquest any, malgrat que tindrà efectes retroactius i es cobrarà per les escombraries generades el 2025.
“Cal que es facin prevaldre els drets adquirits”
En una situació semblant es troba Castellnou de Seana, al Pla d’Urgell. Fins ara cobrava als veïns una taxa simbòlica que haurà de retocar en virtut de la normativa europea. L’alcalde, Andreu Balaguer, qüestiona aquest procediment i assegura que han de prevaldre els acords institucionals als quals es va arribar fa més de vint anys per acollir l’abocador comarcal, “ja que són construccions que ningú no volia tenir al seu municipi”. “No tot és vàlid i s’han de respectar els acords als quals es va arribar.” Per una altra banda, Balaguer també va indicar que “estem molestos per aquesta nova normativa”.