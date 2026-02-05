Les Borges i el Senegal estrenyen llaços solidaris
Una delegació d’una desena de persones de les Borges viatjarà en els propers dies al Senegal per conèixer els projectes que impulsa l’associació Initché de la capital de les Garrigues. L’entitat utilitza el futbol i el bàsquet com a eines de transformació social. El grup, format per membres de l’entitat i representants empresarials i institucionals de Ponent, visitarà sobre el terreny les iniciatives de suport a la infància i la joventut. Durant l’estada es firmarà un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sédhiou i es projectaran vídeos davant de famílies i autoritats locals. La delegació també participarà en activitats esportives i comunitàries i visitarà la residència d’Initché a Dakar, inaugurada a l’octubre, reforçant el paper del col·lectiu com a pont entre les Borges Blanques i Sédhiou.