Trenta anys apujant el teló
El grup de teatre local Bao-Bap celebra el seu aniversari amb una gala el dia 28 i una exposició. Amb més de setanta socis i un cos actoral integrat per una trentena de persones
El grup de teatre Bao-Bap d’Alcarràs compleix 30 anys. El 15 de març del 1996 van firmar l’acta fundacional els seus promotors: Montse Vela, Noèlia Diaz, Roser Serra, Mireia Moliné, Raquel Fontich, Yolanda Cuenca, Eva Dolcet i Sebastià Noguero. No obstant, feia anys que aquests aficionats a les arts escèniques promovien representacions. L’estiu del 1991 un grup de veïns va començar a fer teatre. Va ser quan l’Esplai Canurai va proposar sumar una secció teatral que va durar tres anys amb diverses obres dirigides per Carme Pardo.
El teatre a Alcarràs es va paralitzar durant un any al dissoldre’s l’Esplai. Tanmateix, l’afició va fer que es creés un nou grup denominat Bao-Bap. El 1995 va obrir una nova etapa amb la representació d’El Mikado, de W. S. Gilbert. A partir d’aleshores van continuar les representacions, un any després com a formació amateur consolidada. “Des d’aleshores i en aquestes tres dècades hem representat prop de setanta obres”, explica el portaveu, Xavier Vilà.
A més de peces literàries, el grup representa obres tradicionals com Els Pastorets i participa en activitats com la cavalcada de Reis, malgrat que també s’atreveix amb clàssics com El violinista a la teulada, El fantasma de l’Òpera, Grease, Golfus de Roma, Els Miserables, El rei Lleó i fins i tot Macbeth de Shakespeare o La casa de Bernarda Alba, de Lorca, a més de muntatges propis. “Solem fer tres representacions a l’any: una a la primavera, una altra a l’hivern i un altre muntatge l’estiu durant la festa major. Aquesta és una decisió que vam prendre el 2010, una vegada consolidats”, va remarcar.
El grup teatral va ser l’encarregat d’inaugurar Lo Casino el 1999 i també de commemorar els 10 anys d’aquest equipament vital per a la localitat.
Bao-Bap celebrarà els seus 30 anys amb una gala el dia 28 d’aquest mes, en la qual els personatges de les obres que més èxit han tingut en la trajectòria del grup seran protagonistes. L’entitat compta amb una setantena de socis que financen el grup mitjançant quotes, dels quals un total de trenta componen el cos actoral, a més dels col·laboradors. A més d’aquesta gala, també s’obrirà una exposició després del dia 28 que durarà una setmana per celebrar aquestes tres dècades de teatre.