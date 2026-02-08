CAMPANYA
Bombers voluntaris recullen firmes per aconseguir tenir Seguretat Social
El col·lectiu Bombers Precaris en Lluita ha iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org per “exigir el reconeixement dels nostres drets laborals. La Generalitat ens diu voluntaris, però en realitat som bombers low-cost”. Iniciada divendres, ahir ja comptava amb unes 1.500 adhesions en què reclamen que hi hagi un reconeixement de la relació laboral i tinguin Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.
Entre novembre i desembre de l’any passat més de 240 bombers voluntaris –110 de les comarques de Lleida– es van sumar a una demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir l’equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers de professió. Reclamen al Govern que els doni d’alta a la Seguretat Social perquè, en cas d’accident, quedin coberts, ja que ara se senten “desprotegits”.
D’aquesta manera, des de Bombers Precaris en Lluita van assegurar que la seua relació amb l’administració ha transcendit els límits del voluntariat i s’ha convertit en una relació laboral “encoberta”, que van denominar “d’uberització” del servei públic. La primera demanda es va presentar a Lleida el 21 de novembre passat.