Boscos més resistents al foc a la Faiada de Malpàs
La Generalitat adjudica treballs en una superfície de 150 hectàrees de la seua propietat. Per corregir una reforestació excessiva a la dècada dels 50
Un bosc amb menys arbres per fer-lo més resistent davant d’incendis. Aquest és l’objectiu d’una intervenció que prepara la Generalitat en 150 hectàrees de superfície forestal de la seua propietat a la Faiada de Malpàs, inclosa en els espais protegits de la Xarxa Natura. L’administració catalana ha contractat treballs per corregir una reforestació excessiva que l’Estat va portar a terme durant la dècada dels anys cinquanta, i que va donar com a resultat arbres massa pròxims entre si que competeixen per la llum, l’aigua i els nutrients. El resultat és un bosc “amb una elevada densitat i fragilitat” i que pateix “estrès hídric”, segons consta en el projecte per revertir aquesta situació.
La major part de la superfície on preveu actuar la Generalitat no ha estat objecte d’actuacions silvícoles des de la reforestació a mitjans del segle passat, mentre que en part del bosc n’hi va haver fa una dècada. A conseqüència d’això, on hi hauria d’haver densitats d’entre 350 i 450 arbres per hectàrea s’arriba als 1.800, segons dades de l’administració catalana.
Davant d’aquesta situació, estan previstos treballs de desbrossament de les àrees amb més densitat forestal. Per fer-ho serà necessària la construcció de noves pistes forestals que permetin l’entrada de tractors i camions per retirar els exemplars talats. Està previst rehabilitar-ne una que ja existeix d’1,6 quilòmetres de longitud i obrir-ne cinc més de noves que sumaran uns altres quatre quilòmetres. El projecte apunta que retirar la fusta del bosc “es considera imprescindible per prevenir plagues forestals” i per “descarregar de combustible” aquesta superfície forestal per reduir el risc en cas d’incendi. També s’habilitaran espais per facilitar el gir dels camions. A més de millorar la resistència al foc, l’administració espera que aquesta actuació suposi també una millora en els hàbitats d’altres espècies vegetals i animals, així com una millora paisatgística.
La intervenció de la Generalitat inclou també restringir el pas de vehicles motoritzats, mitjançant la instal·lació de dos barreres per impedir el pas dels que no estiguin autoritzats.
La Generalitat ja ha contractat aquests treballs a través de l’empresa pública Forestal Catalana. L’empresa lleidatana Sefocat SL se’ls ha adjudicat per 195.942 euros. La seua oferta va ser la més ben valorada en un concurs a què es van presentar tres empreses catalanes del sector forestal.
Després de la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de portar a terme les accions de gestió dels boscos de la Faiada de Malpàs durant dos anualitats, el 2026 i el 2027.