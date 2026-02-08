Dalmau: “El repte més gran que tenim és el de la cohesió territorial”
El conseller de Presidència advoca per dinamitzar el Pirineu i normalitzar les relacions amb Aragó i Andorra. Aposta per la col·laboració entre institucions
“El repte més gran que tenim és el de la cohesió territorial”, va assegurar ahir el conseller de Presidència i president de la Generalitat en funcions, Albert Dalmau, en la Trobada Connectem el Pirineu, organitzada pel Grup SEGRE al teatre La Lira de Tremp.
Dalmau va presentar la primera agenda d’actuacions de l’encomanda de gestió per a la millora de la carretera N-260 a Lleida que han subscrit el Govern central i la Generalitat, dotada amb 260 milions (150 dels quals per salvar el port de Perves), així com altres obres i projectes referents als eixos de Comiols i de la Bonaigua.
Fa tres dècades que algunes d’aquestes actuacions, com la que afecta el port de l’Alta Ribagorça, són postergades, una cosa que fa que els anuncis es rebin a la muntanya amb una barreja d’esperança i escepticisme.
“Catalunya ha viscut molt temps mirant al mar i d’esquena a la muntanya”, va dir, quan “el centre històric del país és el Pirineu”. Tanmateix, les perspectives de preservació i el tractament com a zona de lleure ha tingut conseqüències en el seu desenvolupament.
“No es pot tolerar una Catalunya de dos velocitats”, va dir. “El Pirineu no és una quota política sinó una terra d’oportunitats”, va afegir. I, en aquest sentit, va advocar per portar a terme polítiques de restitució i per “recuperar el dinamisme”.
En aquest marc, el conseller va marcar com a prioritat teixir relacions fluides amb els veïns de l’àrea pirinenca, tant amb Aragó com amb Andorra. La primera “és una relació important per al Pirineu”, va dir. Amb el Principat, va anotar, “reivindiquem una relació justa”. D’altra banda, Dalmau va defensar la col·laboració entre institucions i, en concret, la fórmula de l’encomanda de gestió que han establert Generalitat i Govern central per portar a terme la millora de la N-260.
“Els acords requereixen més valentia que el desacord”, va dir. “Per la via de la col·laboració es pot arribar més lluny que per la de la confrontació”, va anotar. En aquest cas concret, va afegir, la Moncloa posa els recursos i la Generalitat ofereix la garantia de l’execució.
Finalment, Dalmau es va referir al desplegament de la fibra òptica en paral·lel als treballs de condicionament de l’eix viari de l’N-260 com “l’única manera de garantir l’arrelament de la població i de generar noves oportunitats” de desenvolupament al país.