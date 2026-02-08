INFRAESTRUCTURES
El Govern impulsa el tercer carril a l’L-311 entre Cervera i Guissona
Un primer tram entre la capital de la Segarra i Tarroja sortirà a exposició pública al març. Pomés espera que sigui el “primer pas” d’una autovia fins Andorra
La Generalitat impulsarà enguany l’ampliació de la carretera L‑311, al sector que uneix Cervera amb Guissona, amb un primer recorregut de sis quilòmetres fins a Tarroja de Segarra, que passarà d’un carril per sentit a un model de via 2+1 (amb un carril addicional per avançar amb seguretat). L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, confia que aquesta actuació representi “el primer pas d’una futura via ràpida que connectarà la capital de la Segarra amb Andorra” i que “situarà Cervera a l’encreuament central del país”.
El projecte, valorat en 11 milions d’euros, es troba en fase de redacció i se sotmetrà a exposició pública la primera setmana de març, segons el paer en cap. El següent tram, fins a Guissona, està programat entre 2028 i 2030 dins del pla del Govern per transformar diverses carreteres en 2+1 amb l’objectiu de reduir els accidents frontals. Pomés va afegir que, paral·lelament, el consistori ha sol·licitat al departament de Territori impulsar una altra autovia en direcció a Tarragona, amb una primera connexió prevista entre Cervera i Montblanc.
La Generalitat i l’Estat plantegen des de fa anys el model 2+1 per implantar un tercer carril que faciliti els avançaments en més de 192 quilòmetres de les carreteres de Lleida, l’objectiu del qual és augmentar la seguretat viària, evitar xocs frontals i reduir els accidents mortals.
Les carreteres 2+1 tenen un carril central que s’utilitza només per avançar i senyalització que indica als conductors en quin sentit poden fer-ho en cada tram. Això millora la seguretat de les vies convencionals, ja que els vehicles mai no han d’envair el carril del sentit contrari per emprendre un avançament. A més, és una alternativa a construir autovies pel menor cost i impacte ambiental.
A Lleida, tanmateix, encara no hi ha cap tram construït aplicant el 2+1, malgrat que hi ha diversos projectes sobre la taula: a l’Eix de l’Ebre (C-12) entre Lleida i Amposta, ja a Tarragona, a la C-14 entre Ponts i Oliana, a la C-26 entre Balaguer i Artesa de Segre i a l’L-310 entre Tàrrega i Guissona.