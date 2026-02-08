El Pont estudia ampliar el polígon industrial per la demanda de terreny
El Pont de Suert ha iniciat els treballs per analitzar la viabilitat d’una possible ampliació del polígon industrial, un projecte considerat clau per al desenvolupament econòmic i la generació de noves oportunitats al municipi. L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va explicar que el sòl industrial està esgotat i existeix “demanda” d’empreses locals que necessiten ampliar les seues instal·lacions. Va assenyalar que la ubicació del polígon, al costat de la carretera L-500 i l’N-230, el converteix en un punt atractiu també per a firmes d’Aran i de la Vall de Boí, on la disponibilitat de sòl industrial és limitada o nul·la. L’ampliació contempla la creació d’entre tres i quatre parcel·les de 400 a 600 m2, al costat de l’àrea actual. Ferran va afegir que, si l’estudi demostra la seua viabilitat, el consistori contractarà una consultoria per elaborar un avantprojecte que inclogui un vial de connexió entre les dos zones industrials. El consistori va exposar la proposta a l’equip tècnic del SAM de la Diputació.