Espot impulsa la millora de la carretera que dona accés al Parc Nacional
Espot impulsa un projecte de millora de la seguretat viària i l’accessibilitat al llarg de la travessia de la carretera LV‑5004, al tram que travessa el nucli urbà i connecta amb les pistes d’esquí i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L’actuació, que suposa una inversió de 140.000 euros, busca garantir un pas més segur per a vianants, ciclistes i vehicles, a més d’optimitzar els accessos i resoldre parcialment els problemes d’aparcament al municipi.
El projecte, redactat per l’empresa Enginyeria Sortec SL, també preveu mesures per millorar l’eficiència energètica i l’estalvi d’aigua a la zona. Les obres se centren en la consolidació de voreres, la reordenació del trànsit rodat i la creació d’espais que facilitin la mobilitat per als vianants en tots dos costats de la travessia.
Espot, una de les principals portes d’entrada al Parc Nacional i seu de la segona estació d’esquí més gran del Pallars Sobirà, rep cada any prop de 250.000 visitants. L’increment del turisme després de la pandèmia va multiplicar el trànsit i la pressió sobre les infraestructures locals, cosa que ha fet imprescindible adoptar actuacions que reforcin la seguretat de visitants i residents.