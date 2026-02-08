TRIBUNALS
Ezquerra, absolt d’amenaçar i coaccionar urbans a Alcarràs
El jutge considera que, tot i que va tenir “actuacions reprovables”, no és constitutiu de delicte. Li demanaven sis mesos de multa i una indemnització d’11.000 euros
El Tribunal d’Instància número 2 de Lleida –antic jutjat d’Instrucció número 2– ha absolt Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs i actual diputat al Parlament pel PSC, de delictes lleus d’amenaces i coaccions a dos agents de la Policia Local d’aquesta localitat del Segrià el 2021, quan ocupava el càrrec de tinent d’alcalde, en un cas que va avançar SEGRE. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant de l’Audiència de Lleida.
El jutge considera que les actituds d’Ezquerra “no es poden considerar constitutives dels delictes penals pels quals s’han seguit les presents actuacions”, segons consta en la sentència a què ha tingut accés aquest diari. Malgrat això, el jutge afirma que l’acusat va incórrer en “actuacions en tot punt reprovables des del punt de vista d’una societat civilitzada i, que en el seu cas, poguessin ser objecte de retret en l’àmbit administratiu o laboral”.
Dos incidents
Els fets van tenir lloc el 30 de juny del 2021 i hi va haver dos incidents amb una patrulla de la Policia Local. En tots dos casos, Ezquerra, aleshores tinent d’alcalde, va negar que amenacés i coaccionés els urbans. El primer va ser una discussió amb ells durant un aldarull del polític amb un veí. Els agents van denunciar que els va exigir que l’arrestessin, però que es van negar a fer-ho al considerar que no hi havia motius, per la qual cosa Ezquerra els va increpar. “No feu mai res, la vostra actuació és pèssima, esteu acabats”, van declarar en el judici, celebrat el 8 de gener passat. A més, van assegurar que els havia amenaçat amb “suspendre’ns de sou i feina, i d’obrir-nos un expedient disciplinari”, i “parlava fora de si”. Sobre aquest episodi, el jutge determina que es tracta de versions contradictòries i que el que van dir els agents no ha estat corroborat per testimonis directes. Sobre el segon incident, una discussió a la comissaria de la Policia Local, declara provat que Ezquerra va proferir expressions als agents com “no serviu per a res”, “ets un quinqui”, “aquí plorant davant del cap per fer llàstima”, “utilitzant armes de dona”, entre altres. Sobre aquest cas, determina que “més que una situació d’intimidació el que sembla que ha passat és un encreuament de paraules i gestos entre diferents persones i de forma recíproca”.
Baixa laboral
Després dels fets, els dos els policies van estar de baixa laboral 55 i 290 dies respectivament i van declarar que van haver d’abandonar el cos policial d’Alcarràs. Sobre això, el jutge apunta en la sentència que “sense que per part d’aquest jutjador es posi en dubte, en cap manera, la repercussió física i psicològica que els successos objecte d’enjudiciament hagin pogut tenir en la persona de les parts denunciants”.
L’acusació, representada per l’advocat Daniel Ibars, va sol·licitar que se li imposés sis mesos de multa i una indemnització de 1.738 euros i 9.166 euros per a cada policia, respectivament. En canvi, la defensa, exercida per la lletrada Magda Vila, va demanar l’absolució. La sentència no és ferma i es pot recórrer durant la setmana que ve davant de l’Audiència de Lleida.