“Hem de garantir la seguretat a l’N-260”
“L’N-260 és una via important en la qual hem de garantir la seguretat i fer que pugui estimular l’activitat econòmica”, va assenyalar Carlos Prieto, delegat del Govern central a Catalunya, a la Trobada Connectem el Pirineu, organitzada pel Grup SEGRE a Tremp. “Estem parlant de l’espina dorsal de la mobilitat al Pirineu”, va anotar. El delegat del Govern espanyol també va destacar en la seua intervenció l’aposta pel desplegament de les connexions d’internet d’altes prestacions que suposa la instal·lació de la fibra òptica entre les ciutats de Puigcerdà i la Seu d’Urgell. “La connectivitat és un dret i s’ha de garantir”, va indicar.
Finalment, Prieto va defensar la fórmula de l’encomanda de gestió de l’Administració estatal a l’autonòmica que s’està aplicant per executar la renovació de la carretera N-260. “Les decisions, com més a prop del territori, millor”, va assenyalar. “És més rendible l’enteniment que la confrontació”, va afegir.