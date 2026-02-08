INFRAESTRUCTURES
La Generalitat llança la renovació de l’N-260 i desencalla el túnel de Perves
Acorda amb el Govern de l’Estat una agenda d’obres per millorar l’eix del Pirineu
La Generalitat ha llançat en coordinació amb el Govern central un pla de millora, modernització i augment de la seguretat a l’N-260, l’Eix Pirinenc que va de Puigcerdà al Pont de Suert i que passa per la Seu, Sort i la Pobla de Segur. L’objectiu del pla, que contempla desencallar el túnel de Perves, és millorar la mobilitat al Pirineu.
La Generalitat ha llançat un ambiciós pla de renovació de la carretera N-260, l’eix que discorre pel sud del Pirineu, després d’acordar amb el Govern central una agenda d’obres que executarà la primera i finançarà el segon sota la fórmula d’encomanda de gestió, segons va anunciar ahir el conseller de Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, en la Trobada connectem el Pirineu, organitzada pel Grup SEGRE i celebrada al teatre La Lira de Tremp.
L’agenda d’obres inclou desencallar el túnel de Perves, el disseny del qual i estudi d’impacte ambiental van sortir a licitació ahir mateix. El projecte s’inclou en la primera zona d’actuació, entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur, per al qual hi ha una dotació de 260 milions d’euros.
El primer estudi informatiu d’aquesta obra mai materialitzada data del 1998. N’hi va haver un altre anys després. El pròxim preveu un nou corredor amb un túnel de 2 quilòmetres per fer de drecera a la ruta de 6 km que enllaça Viu de Llevata i Xerallo; o que la separa, ja que recórrer-la requereix gairebé 20 minuts i traçar 35 revolts.
El projecte complet, que contempla els 163 quilòmetres que separen Puigcerdà del Pont de Suert, una travessia que ara requereix 2 hores i 45 minuts amb una mitjana de 60 km/h, preveu millores del traçat i del ferm i altres actuacions de seguretat. “És evident que el ferm necessita millores”, va dir Pedro Malavia, responsable d’Actuacions de la Xarxa Viària del Pirineu de la conselleria de Territori i encarregat de presentar el projecte.
El catàleg d’obres previstes inclou buscar alternatives per ampliar el túnel de Viu de Llevata, avui de sentit únic regulat per un semàfor; construir una passarel·la per a vianants a Senterada, executar una rotonda d’accés a Montardit, rehabilitar els ponts sobre el curs actual i l’antic de la Pallaresa a Sort, millorar la connexió amb Llagunes a Soriguera, integrar el traçat a Baro, augmentar la seguretat al port del Cantó i executar una nova rotonda d’accés a Boltarga, obra pressupostada en 1,2 milions.
Paral·lelament, el projecte contempla fer estudis de millora del ferm per trams, assajar un sistema de drons i IA per complementar les inspeccions de les vies i iniciar el desplegament de la fibra òptica en paral·lel a la xarxa viària.
La instal·lació de la connexió a internet, l’ús de la qual estarà obert a les operadores privades, començarà pel tram de 47 quilòmetres de Puigcerdà a la Seu d’Urgell, una actuació que està a punt de ser licitada.
Més eixos
El catàleg d’obres presentat per la Generalitat inclou actuacions en altres eixos viaris com la C-28, amb la millora del tram que passa per Sorpe, amb un pressupost de 10,5 milions d’euros que inclou l’ampliació de la calçada amb un sortint i que sortirà a informació pública aquest mes, i amb una partida de tres milions per millorar la prevenció d’allaus al port de la Bonaigua.
El tercer eix d’actuació és el del port de Comiols, en aquest cas amb una inversió de 22 milions d’euros a la carretera L-512 entre el Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, obres que començaran a la tardor i que inclouen modificar el traçat per eliminar revolts i afegir al Pont d’Alentorn un pas lateral per a vianants i ciclistes. Es contempla “dissenyar un túnel que faci més amable i més segur el viatge”, va dir Malavia.
Aquest tram, amb una inversió de 22 milions d’euros i unes obres que començaran aquesta tardor, donaran continuïtat a la variant d’Artesa de Segre i es veuran seguides d’actuacions entre Vall-Llebrera i Isona.
Agricultura anuncia que ubicarà una seu de l’IRTA al Pirineu
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir que la Generalitat està ultimant els tràmits per ubicar una seu de l’IRTA, l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries, al Pirineu, malgrat que no va arribar a concretar quina localitat d’aquesta vegueria ha estat l’elegida per acollir-la. L’IRTA disposa en l’actualitat d’una xarxa de deu centres propis, dos de consorciats i sis finques i granges experimentals, dels quals a la demarcació de Lleida s’ubiquen els centres d’Agrònoms i del Parc Agrobiotech, a la capital, i les explotacions d’assaig d’Alcarràs, les Borges Blanques, Mollerussa i Gimenells. Totes es concentren a la zona fruitera, cerealista, farratgera i ramadera del pla, al Segrià, les Garrigues i el Pla d’Urgell, mentre que el Pirineu i Aran s’han mantingut al marge del desplegament fins ara. La superfície dedicada a cultius agrícoles a l’Alt Pirineu i Aran supera lleugerament les 30.000 hectàrees, una extensió que no arriba a la desena part de les 317.000 de les comarques del pla, en tots dos casos sense incloure els terrenys dedicats a pastures i amb dades de 2020, que són les últimes disponibles a Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya). L’extensió agrària de la vegueria de muntanya és menor que la de deu anys enrere, en una conseqüència directa de l’abandó del sector per l’envelliment dels agricultors, tot i que en els últims anys aquesta àrea ha començat a guanyar pes d’una manera important com a banc de proves de l’adaptació de cultius al canvi climàtic, especialment en àmbits com la vinya, l’ametller i l’olivera i, en menor mesura, amb arbres com els fruiters. La migració d’aquests cultius a zones de més altitud, on els arbres encara arriben a les hores de fred que necessiten els seus cicles vitals, és una tendència cada vegada menys infreqüent.