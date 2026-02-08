La recollida de brossa porta a porta arriba al Jussà entre protestes i dubtes
Mobilització en contra a la Pobla i incertesa sobre el desplegament a la resta de la comarca
La recollida d’escombraries porta a porta sol anar precedida de polèmica i incertesa allà on volen implantar-la. És el cas del Pallars Jussà, que la començarà a aplicar el dia 19 a la Pobla de Segur, Salàs, Talarn i el Pont de Claverol, al municipi de Conca de Dalt. Aleshores s’hauran retirat els contenidors als carrers, un sistema que s’ha mantingut durant 30 anys. L’objectiu és superar l’actual 42% de recollida selectiva de residus i superar el 60% el 2030. Tanmateix, aquest canvi arranca amb una mobilització en contra de nombrosos veïns de la Pobla i amb incertesa sobre el desplegament d’aquest sistema a la resta de la comarca.
L’inici de la recollida a domicili es planteja com un pla pilot amb ajuts de la UE, que ha sufragat els cubells d’escombraries, bosses i un dels camions. L’alcalde de la Pobla, Marc Baró (ERC), valora que “és un sistema que implica grans canvis però que, a la llarga, és el més efectiu” per augmentar el reciclatge, davant les penalitzacions cada vegada més elevades per tirar a l’abocador escombraries sense separar: ara es paga un cànon de 70 euros per tona i pot arribar a 100 a partir d’aquest any.
Tanmateix, alguns veïns de la Pobla s’hi oposen al considerar que aquest sistema s’implanta sense consens, sense valorar alternatives i sense tenir en compte inconvenients. “No han donat opció, s’aplicarà tant sí com no, sense tenir en compte les persones grans, les que viuen soles o tenen dificultats de mobilitat. A més, és un poble de muntanya amb pendents i carrers estrets”, afirma Marina Vidal, veïna contrària a la nova recollida. Aquest col·lectiu, organitzat a través d’un grup de WhatsApp, preveu al·legar contra l’ordenança que el consell del Jussà va aprovar en el passat ple per regular aquest sistema, va convocar ahir una cassolada des dels habitatges i prepara noves mobilitzacions. Asseguren que ja han reunit un miler de firmes contra la recollida porta a porta, fet que suposaria un de cada tres veïns.
El rebuig ha estat molt menor a Talarn i Salàs de Pallars. Els alcaldes ho atribueixen en part al fet que són pobles en què abunden les cases unifamiliars i edificis de poques plantes, la qual cosa facilita que no s’amunteguin cubells d’escombraries a les voreres. “Si sorgeixen problemes al posar en marxa la recollida, podem buscar i aplicar solucions”, va dir l’alcalde de Salàs, Toni Millet (ERC). El seu homòleg de Talarn, Àlex Garcia (Acord Municipal, vinculat a ERC), va apuntar que “fa 40 anys passava l’agutzil amb un remolc per les cases a recollir les escombraries” i que “hi va haver més polèmica quan van instal·lar els contenidors que ara”.
El calendari per desplegar la recollida porta a porta a Jussà no està tancat. El president del consell, Ramon Jordana, va dir que sumaran rutes de forma progressiva, sense presses i amb prou marge per rectificar davant d’imprevistos.
Aquest sistema no convenç l’alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella (Junts), “malgrat que l’ajuntament l’accepta per respectar la unitat comarcal”. Isona, juntament amb Conques i Figuerola d’Orcau configuraran la pròxima ruta de la recollida domiciliària el 2027. “Tanmateix, han quedat fora de la ruta Sant Romà, Biscarri i Benavent. No és coherent, ja que no sabem quin sistema s’aplicarà en aquestes poblacions,” va remarcar. Per a Abella, “hi ha pobles petits discriminats”.