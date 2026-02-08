INFRAESTRUCTURES
“Les nostres carreteres són les Rodalies del Pirineu”
Els alcaldes demanen més inversions a la xarxa viària. “Del Pont de Suert a la Cerdanya s’hauria de tardar dos hores a tot estirar”
“Les nostres carreteres són les Rodalies del Pirineu, i han de tenir una solució igual que l’han de tenir els trens”, va assenyalar ahir l’alcalde de Sort, Baldo Farré, en una de les seues intervencions en la taula redona L’impuls municipalista dins de la Trobada Connectem el Pirineu, organitzada pel Grup SEGRE al teatre La Lira de Tremp.
Els alcaldes de les capitals de les sis comarques pirinenques van coincidir en les seues intervencions a agrair a la Generalitat el compromís d’impulsar la millora de l’N-260, tot i que també van confluir a l’hora de reclamar més inversions a la xarxa viària, tant a la xarxa principal com a les carreteres secundàries entre les poblacions i molts dels seus nuclis agregats.
“De la Cerdanya al Pont de Suert s’hauria de trigar dos hores com molt”, va reivindicar Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell. Recórrer els 163 km que van de la capital de l’Alta Ribagorça a Puigcerdà costa entorn de dos hores i 45 minuts, amb una velocitat mitjana que no arriba als 60 km/h. En aquest sentit, Iolanda Ferran, alcaldessa del Pont de Suert, va reclamar que les actuacions de millora de l’N-260 anunciades ahir per la Generalitat “quedin blindades” per assegurar-ne l’execució i per evitar que es repeteixin episodis de postergació i oblit com els del túnel de Perves. “Han passat 28 anys des del primer estudi i anem pel tercer”, va recordar. Tres dècades després, va dir, Perves és una barrera, i això fa que costi menys arribar a Osca que a Puigcerdà. Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha, va advocar per “desinvertir, o deixar d’invertir en un lloc, per fer-ho en un altre,”, i va suggerir on s’hauria d’aplicar la primera recepta. “El gran problema de Catalunya és Barcelona i el gran problema del Pirineu és Andorra”, va dir. “Dubto molt que a un paradís fiscal se li haguessin facilitat tant les coses com a Andorra si hagués estat al costat d’una ciutat com Barcelona”, va afegir. No obstant, el context de la taula va ser de confluència. “Aquí hi ha algunes potencialitats que sembla que ningú no veu”, va indicar l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra. “Hem de treballar per aconseguir una governança territorial. Catalunya ha de ser generosa amb el Pirineu i nosaltres hem de ser generosos entre nosaltres”, va anotar Sílvia Romero, alcaldessa de Tremp. “Hem d’aconseguir que viure al Pirineu no sigui una cosa heroica sinó una decisió més”, van coincidir alguns d’ells.