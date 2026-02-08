SUBVENCIONS
Més de 339.000 euros en ajuts per a camins de muntanya
Del Departament de Territori per obres ja executades
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha concedit 584.760 euros en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i Aran, dels quals 339.341,79 corresponen a la demarcació de Lleida.
Es tracta d’ajuts per a accions executades entre el 16 de setembre del 2024 i el 15 de setembre del 2025, com per exemple neteja de vegetació, reposició de murs de pedra seca, repàs de senyalització, manteniment de baranes o esglaons i recol·locació de pals indicadors caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.
Els beneficiaris són els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, que actuen per delegació o encàrrec dels municipis, que són els titulars dels camins.
En concret, el departament ha atorgat 35.000 euros a l’Alta Ribagorça, 81.203 a l’Alt Urgell, 77.497,49 al Pallars Jussà, 79.250 al Pallars Sobirà, 53.391,30 al Solsonès i 44.500 a Aran. També hi ha ajuts per a la Cerdanya (40.500 euros), el Berguedà (67.769,26) i la Garrotxa (49.250).