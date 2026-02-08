MOBILITAT
“Molta gent es va voler manifestar i no va arribar a temps per venir amb tren”
Centenars de lleidatans van participar activament en les protestes de Barcelona
Milers de persones es van manifestar ahir pels carrers de Barcelona per exigir un servei de Rodalies digne i fiable, i entre ells hi va haver centenars de lleidatans que també s’han vist afectats per la crisi ferroviària. De fet, el caos en les vies es va tornar a fer evident el dia en què la societat civil es va organitzar per protestar. “Quan va acabar la manifestació vam anar a l’Estació de França i encara hi havia molta gent de camí que se’ns volia unir, però venien amb tren i no van arribar a temps”, va explicar el lleidatà Kevin Bruque, portaveu de Usuaris Avant Catalunya.
Bruque, un dels organitzadors de la protesta a la qual van assistir milers d’usuaris del ferrocarril, es va mostrar “sorprès per la quantitat de gent” reunida, i va destacar que la marxa “va aglutinar moltes sensibilitats” per un objectiu compartit. “No sabíem com aniria perquè som principiants en això, però hem notat el suport de molta gent”. Entre ells, va explicar, hi havia “moltes persones amb qui comparteixo tren, i ahir explicaven les seues històries i les seues sensacions enmig d’un clima molt reivindicatiu”.
L’ANC de Lleida també va mobilitzar 300 persones per anar a la manifestació del matí, en què, segons Jordi Alsina, membre de l’entitat, “hem notat un canvi de tendència” en l’independentisme que indica que “hem passat el dol per la repressió que hi va haver després del procés”, i encara que la marxa “va superar les nostres expectatives”, una vintena d’adolescents “van ser identificats” per tirar petards davant la comissaria de la Policia Nacional de Via Laietana.