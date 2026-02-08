Nou mur per protegir Castellnou del Montsec
Sant Esteve inverteix 175.000 euros a evitar la caiguda de pedres
Sant Esteve de la Sarga està portant a terme les obres d’un nou mur de seguretat al nucli de Castellnou del Montsec, amb una inversió de 175.000 euros. Els treballs es financen mitjançant una ajuda d’urgència de la Diputació, després dels despreniments registrats fa un any a la zona. Un tram de mur va cedir aleshores arran d’un episodi d’intenses pluges, i diverses pedres van caure sobre la carretera d’accés al poble. Davant del risc de noves allaus, el consistori va habilitar un pas alternatiu i va col·locar tanques de protecció amb malles metàl·liques al costat de la plaça del poble, on es troba la paret afectada.
Les obres requereixen la intervenció d’especialistes en treballs verticals, que operen penjats a la paret per construir el nou mur i reforçar l’estabilitat del terreny. El consistori va encarregar un estudi tècnic per identificar els punts més vulnerables i va iniciar expedients de ruïna en almenys dos habitatges de Castellnou que presentaven risc de col·lapse.
Pel seu costat, l’alcalde, Jordi Navarra, va explicar que s’havia sol·licitat una actuació d’urgència a la Diputació per garantir la seguretat de la zona i evitar nous despreniments de pedres i roques del pendent, a més de protegir l’entorn. Està previst que l’actuació acabi en les properes setmanes.