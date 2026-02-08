Ordeig: “Tenim més aliats que no creiem”
“Al Pirineu tenim més aliats que no pensem. Els hem d’identificar i atreure”, va proposar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la Trobada Connectem el Pirineu, organitzada pel Grup SEGRE a Tremp. Ordeig va advocar per “aprofitar” el projecte de millora de la N-260 “per fer un relat de territori: el Pirineu necessita una via d’alta capacitat”. Es tracta, va dir, d’“una oportunitat” per crear “el relat dels ports” de muntanya que s’han de salvar i en el qual no s’ha de perdre la perspectiva nuclear: “l’objectiu és revertir l’envelliment i la despoblació” a la muntanya. Històricament, va assenyalar, “ens hem equivocat en la governança cap a i des del Pirineu, i hem de crear un espai de governança comuna. Necessitem un canvi de mentalitat a Barcelona i al Pirineu”. En aquest sentit, va exposara l’auditori, en el qual hi havia desenes d’alcaldes, les “disculpes de la Generalitat per tots els anys que no se us ha escoltat”.