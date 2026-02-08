MOBILITAT
Renfe reobre la línia de la costa enmig de les protestes pel caos a la xarxa ferroviària
La companyia precisa que la circulació a l’R13 i l’R14 continuarà comptant amb busos “com a reforç” si cal. Les dos manifestacions a Barcelona clamen pel mal estat de Rodalies
Renfe va confirmar ahir la reobertura definitiva de les línies que connecten l’estació de Lleida-Pirineus amb la costa, l’R13 i l’R14, en les quals es va reprendre la circulació ferroviària, després de setmanes en què han estat necessaris transbords entre trens i autobusos per completar els trams de via tallats. Tanmateix, la companyia ferroviària va precisar que el transport per carretera continuarà activat “com a mesura de reforç”.
L’anunci va arribar just el dia en què es van celebrar a Barcelona les dos primeres protestes ciutadanes pel caos ferroviari desencadenat a Rodalies el 20 de gener passat, quan la caiguda d’un talús sobre un tren al seu pas per Gelida (Barcelona) va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i va ferir 37 persones, cinc de les quals de gravetat.
Els primers a prendre els carrers de la capital catalana van ser els assistents a la cita convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell per la República, que sota el lema “Prou! Única via, Independència”, van marxar des del monument a Rafael Casanova fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar la desinversió de l’Estat a la xarxa de Rodalies i reivindicar que l’única solució per tal de resoldre la crisi és la independència de Catalunya. La protesta, a la qual van acudir 30.000 persones segons els organitzadors, i 8.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, va acabar amb un discurs del president de l’ANC, Lluís Llach, que va reclamar als partits independentistes “que deixin de donar suport al PSC-PSOE i forcin unes eleccions plebiscitàries”.
A la tarda va arribar el torn de la protesta convocada per una vintena d’entitats que aglutinen milers d’usuaris del tren de tot Catalunya, que van marxar sota el lema Sense trens no hi ha futur i com va passar al matí amb la manifestació organitzada per l’ANC, va culminar a la plaça Sant Jaume. Els convocats, uns 40.000 segons els impulsors, i 3.000 la Guàrdia Urbana, van denunciar retards, falta de seguretat, desinversió i una mala gestió d’Adif, Renfe i els governs de l’Estat i de Catalunya. Durant la marxa es van poder escoltar consignes com consignes com “Sense trens estem fotuts”, “Transport públic, servei de qualitat” o “Prou desgast mental i físic”.