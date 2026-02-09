TURISME
Alguaire rep el primer vol d’esquiadors de la temporada
Són 117 suecs que van anar a Andorra una setmana amb el turoperador Quality Travel. L’aeroport rebrà vols setmanals del país nòrdic fins a finals de març
L’aeroport d’Alguaire va rebre ahir el primer vol d’esquiadors d’aquest any, organitzat pel turoperador suec Quality Travel. Van desembarcar un total de 117 viatgers procedents de Göteborg que, després de recollir les maletes i els esquís, van pujar a dos autobusos direcció a Andorra, on estaran una setmana. El director de l’aeroport, Xavier Gómez, va assenyalar que el d’ahir és el primer vol de Quality Travel des del 2022 i que fins a finals de març hi haurà avions directes entre Lleida i Suècia cada setmana. “Esperem que sigui una temporada profitosa i ens consta que hi ha demanda per venir a Alguaire des de Suècia”, va assenyalar Gómez, que va afegir que, paral·lelament a les operacions de Quality Travel, l’aeroport manté rutes setmanals amb Palma de Mallorca. Altres anys van arribar operadors procedents d’altres països europeus, com Polònia el 2025.
L’arribada de vols comercials contrasta amb l’activitat “habitual” d’Alguaire des de fa uns anys, enfocada més en la formació de pilots i en el manteniment d’aeronaus. Prova d’això és que Gómez va afirmar que el pla urbanístic de la infraestructura “està pràcticament esgotat” i que ja n’estan tramitant un de nou.