ELECCIONS
PP i PSOE retrocedeixen en capitals i pobles davant l’avenç de Vox i CHA
Els conservadors segueixen com els més votats a les grans poblacions i els socialistes, a les petites. Ultres i nacionalistes doblen vots en tots dos terrenys
Els veïns de les poblacions de la Franja van aplicar ahir a les urnes severs càstigs a PP i PSOE, cada un dels quals va perdre un miler de vots en relació amb les eleccions del 2023, mentre que Vox per la dreta i l’espanyolisme i Chunta Aragonesista per l’esquerra i l’aragonesisme estaven a prop de duplicar els seus suports, segons indiquen les dades del recompte de sufragis que va difondre el Govern d’Aragó.
Els mapes acolorits en funció del partit més votat a cada territori indueixen a confusió.
El PSOE apareix com el guanyador en la majoria de les poblacions de la Franja mentre que el PP ocupa aquesta posició a les més poblades (Fraga, Saidí, Binèfar, Tamarit de Llitera i Altorricó). Les excepcions principals són Mequinensa entre les principals i Albelda entre les de menor entitat, en aquest cas amb el PAR com a primera força.
En qualsevol cas, aquestes imatges no recullen, com tampoc no ho fa el mapa per comarques, el salt qualitatiu que suposa l’avenç de la ultradreta per sobre del 20% dels vots tant a la Llitera com al Baix Cinca, i també a la Cinca Mitjà.
Aquest avenç inclou algunes dades inquietants per als dos principals partits del país i de la Franja: el PSOE cau al tercer lloc sobrepassat per Vox a Fraga i també a Torrent de Cinca i Vilella, i al PP li passa el mateix a Peralta de Calassanç, Sant Esteve de Llitera i Areny de Noguera, mentre que empata en segon lloc amb la ultradreta a Castellonroi i a Vensilló.
El resultat d’Alcolea seria, fins i tot, el més cridaner de la jornada: el PSOE és el més votat amb un vot més que el PP i quatre més que Vox, amb les tres formacions en una forquilla de menys d’un punt i superior al 25%. Fa dos anys i mig, en la primera convocatòria, tant socialistes com conservadors pràcticament triplicaven en vots el tercer.
CHA registra avenços potents al Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, on duplica amb escreix els suports.
La mesa avala un vot amb cent euros a Osso de Cinca
Els membres de la mesa electoral d’Osso de Cinca, al Baix Cinca, van acabar donant per bo un vot en el qual una papereta del PP anava acompanyada d’un bitllet de cent euros. L’aparició dels diners va provocar una discussió entre els representants dels diferents partits sobre la validesa, o no, del vot que anava al sobre amb el bitllet. La polèmica va començar a ser conclosa per la secretària de l’ajuntament, que va dictaminar que la decisió corresponia als membres de la mesa, els quals van optar per donar per bo el vot malgrat la protesta d’alguns interventors, que consideraven que havia de ser declarat nul. El bitllet va quedar sota la custòdia dels agents de la Guàrdia Civil. La legislació obliga a aixecar acta d’aquest tipus d’incidents i a posar-los en coneixement de la junta electoral de la qual depengui orgànicament el col·legi electoral en el qual es produeix la incidència, en aquest cas la del Tribunal d’Instància de Fraga.